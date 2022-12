Mundial2022: Ronaldo ausente no arranque da “operação-Marrocos”

Capitão português foi o único dos que começaram no banco de suplentes que não subiu ao relvado, limitando-se a fazer trabalho de recuperação no ginásio.

O avançado Cristiano Ronaldo foi esta quarta-feira um dos ausentes do treino da selecção portuguesa de futebol, que começou a preparar a partida dos quartos-de-final do Campeonato do Mundo, com Marrocos, no sábado.

Poucas horas depois de ter sido garantida a passagem à próxima fase, com uma goleada sobre a Suíça por 6-1, apenas os suplentes na partida com os helvéticos subiram ao relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya.

A única excepção foi o capitão luso, que se limitou a fazer trabalho de recuperação no ginásio juntamente com os titulares da véspera, ele que foi suplente utilizado no encontro dos oitavos-de-final, tendo entrado no decorrer da segunda parte.

Danilo Pereira e Nuno Mendes foram os outros ausentes, uma vez que continuam em tratamento às respectivas lesões.

Desta forma, o seleccionador Fernando Santos contou com 12 jogadores no treino, sendo que, nos primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, todos se treinaram sem limitações, com os 10 atletas de campo a realizarem exercícios de circulação de bola em campo reduzido, enquanto Rui Patrício e José Sá trabalharam numa das balizas com o técnico de guarda-redes Fernando Justino.

Portugal garantiu na terça-feira o apuramento para os quartos-de-final do Mundial2022, ao golear a Suíça por 6-1, com três golos de Gonçalo Ramos, um de Pepe, um de Raphaël Guerreiro e outro de Rafael Leão, enquanto Akanji reduziu para os helvéticos.

Nos "quartos", a equipa das "quinas" vai defrontar Marrocos, que eliminou a Espanha, em jogo agendado para sábado, a partir das 18h (15h em Lisboa), no Estádio Al-Thumama, em Doha.