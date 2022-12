Quinta na TV: La La Land, Denzel em maratona e Hilary Swank na pele da repórter

CINEMA

Infiltrado

AXN, 10h53

Spike Lee pegou nesta história sobre um assalto a um banco e transformou-a num thriller empolgante. Um grupo prepara o golpe perfeito, a obra-prima de um génio da arte de roubar: o assalto a um grande banco de Nova Iorque. Mas, no seio do bando, será que cada um dos envolvidos é aquilo que aparenta ser? Denzel Washington é o polícia num jogo do gato e do rato com o ladrão (Clive Owen). Jodie Foster é uma misteriosa mulher que se mete entre os dois. No elenco, estão ainda Christopher Plummer e Willem Dafoe.

Infiltrado abre uma maratona de filmes alinhada para passar o feriado com Denzel Washington. Seguem-se Gangster Americano (às 13h06), Dia de Treino, que lhe valeu o Óscar de melhor actor principal (15h42), The Equalizer - Sem Misericórdia (17h46) e 2 Tiros (20h03).

La La Land: Melodia de Amor

Nos Studios, 15h25

Seis Óscares (entre 14 nomeações) premiaram o musical de Damien Chazelle em que Emma Stone e Ryan Gosling fazem par numa história de amor, sonhos, canções e coreografias: ela é uma aspirante a actriz; ele, um pianista de jazz.

The Truman Show: A Vida em Directo

AMC, 18h42

Truman Burbank é um homem normal com uma vida normal numa cidade normal. É casado com uma mulher comum e trabalha numa companhia de seguros. O que ele não sabe é que a sua vida é transmitida em directo desde o dia em que nasceu, que todos os seus conhecidos são actores e que a cidade é um gigantesco estúdio.

Peter Weir dirige este filme nomeado para três Óscares, segundo um argumento de Andrew Niccol. Jim Carrey lidera um elenco que conta também com Ed Harris, Laura Linney, Noah Emmerich, Natascha McElhone, Holland Taylor e Paul Giamatti.

SÉRIE

Alaska Daily

Fox Life, 22h20

Estreia. Hilary Swank, a duplamente oscarizada actriz de Os Rapazes Não Choram e Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos, surge aqui no papel de Eileen Fitzgerald, uma jornalista a investigar uma vaga de crimes que está a vitimar mulheres indígenas do Alasca. A trabalhar na redacção de um pequeno diário local, Eileen está ali em busca de um recomeço, quer a nível profissional quer pessoal.

O criador desta série de drama e mistério é Tom McCarthy, também ele já premiado com uma estatueta dourada, a meias com Josh Singer, pelo argumento original de O Caso Spotlight. Os dez episódios de Alaska Daily são debitados semanalmente.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Em Agosto, o país assistiu às labaredas a consumirem a Serra da Estrela, ao desespero da população e também às divergências entre os bombeiros no terreno e os comandos operacionais. Poderia ter sido evitada a dimensão que o incêndio tomou? É esta pergunta que move a reportagem Ele andou por onde quis, assinada pela jornalista Rosa Veloso.

DOCUMENTÁRIO

50/50

RTP2, 22h54

O equilíbrio entre a vida familiar e profissional é um desafio diário, constante e desgastante. Recolhendo imagens do quotidiano e enquadramentos de especialistas, este documentário de Mafalda Rebelo “observa de perto as frustrações e conquistas de casais que tentam conciliar a parentalidade com a carreira”, explica a RTP.

INFANTIL

Angry Birds

Panda Kids, 12h30

A saga dos passarocos com graves problemas de autocontrolo, que iniciam uma rebelião quando uns porcos invadem a sua ilha para roubar ovos, começou por ser um videojogo, passou para o cinema e transformou-se também numa série animada. Hoje, em antestreia, são emitidos os primeiros cinco episódios, em jeito de aperitivo para a estreia na programação regular do canal, marcada para 12 de Dezembro, às 20h30.

Miraculous World: As Aventuras de Ladybug em Nova Iorque (V. Port.)

Disney Channel, 15h55

A heroína-joaninha de Paris salta da série animada para um filme passado em Nova Iorque. Logo a seguir, às 17h05, ressurge noutra aventura longe de casa, desta vez na cidade chinesa de Xangai.