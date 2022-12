Ricardo Araújo Pereira e Daniel Oliveira. Politicamente correcto vs liberdade de expressão?

Esta semana, no podcast 45 Graus, recuperamos a conversa gravada no dia 12 de Outubro, no âmbito do Festival Folio, em Óbidos, com o jornalista e comentador Daniel Oliveira e o humorista Ricardo Araújo Pereira, sobre as aparentes tensões entre o politicamente correcto e a liberdade de expressão.

Trata-se de um tema que tem marcado o debate político nos últimos anos, que divide opiniões e suscita reacções inflamadas num sentido e no outro.

Ao mesmo tempo - ou talvez seja precisamente por isso -, o próprio conceito de "politicamente correcto" parece por vezes pouco claro, o que leva a que a discussão se torne, frequentemente (e rapidamente), muito confusa.

