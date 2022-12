Crianças com infecções respiratórias estão a encher urgências e serviços pediátricos dos hospitais

Maiores hospitais do país dizem registar aumento de internamentos de crianças em idade pediátrica infectadas com vírus respiratórios, que este ano começaram a circular mais cedo do que o normal.

Os casos de infecções respiratórias continuam a encher os serviços pediátricos dos hospitais portugueses, com alguns dos maiores centros hospitalares a afirmarem que têm as enfermarias completas ou quase completas há várias semanas. Este cenário não se está apenas a verificar na pediatria, mas também nos adultos. Como nesta terça-feira noticiou o PÚBLICO, o número de urgências e de consultas relacionadas com infecções respiratórias e com a gripe estão a aumentar e esse é um dos factores que estão a contribuir para a pressão sobre os serviços de saúde.