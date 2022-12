Gripe e infecções respiratórias mais cedo elevam pressão nas urgências hospitalares

Nos hospitais e nos centros de saúde o número de urgências e de consultas relacionadas com infecções respiratórias e com a gripe estão a aumentar e esse é um dos factores que está a contribuir para a pressão sobre os serviços de saúde. Desde o início desta época gripal, a 3 de Outubro, até 27 de Novembro as unidades de cuidados intensivos que participam na vigilância da gripe já reportaram 26 internamentos por gripe, segundo o último boletim de monitorização da gripe do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa).