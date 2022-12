O que é a biomassa? As cinco perguntas sobre ambiente mais feitas ao Google

No ano em que as alterações climáticas entraram na lista dos dez termos mais pesquisados no Google, em Portugal, respondemos às perguntas mais populares relacionadas com ambiente.

Respondemos às cinco perguntas mais populares sobre ambiente, segundo dados enviados pela Google ao P3, feitas por quem queria realmente escrever no motor de busca: Como podemos salvar o planeta e melhorar as condições de vida para todos? Aqui ficam as definições de termos como aquecimento global e pegada ecológica, com a ajuda do dicionário de conceitos-chave do Azul, o ABC da Terra.

O que é a biomassa ?

Toda a matéria orgânica – quer seja de origem vegetal ou animal – que existe na Terra e que pode ser utilizada como uma fonte de energia. A grande maioria da biomassa, cerca de 90%, é composta por plantas e está em queda livre, principalmente por causa da desflorestação.

Portugal tem unidades de biomassa que produzem electricidade a partir da queima de resíduos florestais, mas activistas e cientistas alertam que esta pode não ser uma fonte de energia renovável, dependendo do tipo de matéria florestal que queima.

Em 2020, a "massa antropogénica" (isto é, a massa dos materiais construídos pelos humanos) ultrapassou a biomassa viva, calculou uma equipa de investigação do Instituto de Ciência Weizmann, em Israel. Em média, segundo o estudo publicado na Nature, por cada pessoa no mundo é produzida semanalmente uma massa antropogénica superior ao seu peso corporal.

O que é o aquecimento global?

Termo que descreve o aumento da temperatura média da atmosfera à superfície do planeta e dos oceanos. Este aumento, muito associado à acção humana, especialmente pelo uso de combustíveis fósseis, tem sido observado de forma mais clara nas últimas décadas. Mortes, deslocações forçadas, aumento das temperaturas, secas mais prolongadas, degelo e a subida do nível dos oceanos são algumas das consequências.

No Acordo de Paris, 195 países comprometeram-se a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa para manter a subida da temperatura global “abaixo dos dois graus Celsius”. O grande objectivo acordado em 2015, agora cada vez mais difícil de cumprir, era “limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius” em relação aos níveis pré-industriais.

O que é pegada ecológica?

Como explica o ABC da Terra: é a metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Expressa em hectares globais (gha) por pessoa, permite comparar diferentes padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta. Um hectare global significa um hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas num ano.

Muitas das decisões individuais que tomámos para diminuir os nossos consumos pessoais são tomadas num esforço para diminuir a nossa pegada ecológica individual. No entanto, para limitar o aquecimento global é necessária uma mudança sistémica a uma escala global, que vai muito além dos nossos comportamentos individuais.

Curiosidade: o Dia da Sobrecarga da Terra marca o dia em que os recursos usados pela humanidade ultrapassam a capacidade regenerativa da Terra. É assinalado desde 2006 e é também calculado através da pegada ecológica de cada país. Em 2022, Portugal esgotou os recursos logo a 7 de Maio de 2022. Precisávamos de 1,75 planetas para colmatar os recursos gastos em 2022.

O que é o hidrogénio?

É o elemento químico mais abundante, o primeiro da tabela periódica e também o mais leve. Mas quem perguntou por ele não deveria ter interesse nestas curiosidades. O hidrogénio também pode ser usado para energia — e é por isso que tem gerado tanto interesse. O mais falado é o chamado hidrogénio verde, produzido através da electrólise da água. Neste processo, é utilizada electricidade de fontes de energia renováveis e, por isso, liberta menos CO2. Em Portugal, a primeira unidade de produção de hidrogénio verde vai ser construída na Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS) e deverá entrar em funcionamento em 2024.

O que é desenvolvimento sustentável?

É o desenvolvimento que satisfaz as necessidades actuais sem comprometer a possibilidade de futuras gerações também o fazerem. Caracteriza-se pela preservação da natureza, dos recursos e do meio ambiente e pela melhoria de condições de vida para todos, num planeta saudável.

Os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, adoptados no contexto das Nações Unidas, definem as prioridades e aspirações do desenvolvimento sustentável global para 2030 e procuram mobilizar esforços globais à volta de um conjunto de objectivos e metas comuns.