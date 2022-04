Produção de hidrogénio verde e amónia em Sines arranca no início de 2024

O investimento de mil milhões de euros do consórcio internacional MadoquaPower2X para a construção de uma unidade de produção de hidrogénio verde e amónia, em Sines, foi apresentado esta sexta-feira numa cerimónia com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e de outros membros do governo.

O projecto, liderado pela empresa portuguesa Madoqua Renewables em parceria com a holandesa Power2X e a gestora de fundos dinamarquesa Copenhagem Infrastructure Partners, prevê o início da produção para Fevereiro de 2024.

A unidade terá capacidade para gerar 500 megawats de energia limpa, produzida com base em luz solar e água, e 500 mil toneladas de amónia verde, uma substancia substituta de vários produtos de grande procura, como os fertilizantes.

O consórcio diz que serão criados 200 empregos directos e evitadas 600 mil toneladas de emissões de carbono por ano.

O primeiro-ministro elogiou o investimento, que considera “urgente”, e aproveitou para insistir na necessidade de um pipeline entre a Península Ibérica e o centro da Europa.

“Esse pipeline pode ser hoje para o gás natural, pode ser amanhã para o hidrogénio verde, e até para combinação dos diferentes gases. É uma infra-estrutura da maior importância. Portugal e Espanha em conjunto têm capacidade já instalada para suprir 30% das necessidades energéticas da Europa em gás natural. Só não podemos disponibilizar essa capacidade porque não há interconexão que permita transportar esse gás natural”, disse António Costa.

O chefe de Governo defendeu que a União Europeia deve aproveitar a lição que a invasão da Ucrânia pela Rússia deu a toda a Europa.

“Creio que o dia 24 de Fevereiro mudou o mundo e mudou sobretudo o cepticismo e a falta de visão. Hoje ninguém pode ter dúvidas de que é mesmo prioritário investir na transição energética e que é prioritário investir na produção própria de energia na Europa”, afirmou o primeiro-ministro.

“É fundamental diversificarmos as rotas de energia da Europa”, acrescentou ainda António Costa, explicando que através de Portugal pode entrar no continente europeu gás proveniente de diversos pontos da rota atlântica, designadamente dos Estados Unidos, Nigéria ou Qatar.