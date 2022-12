Candidato apoiado por Trump derrotado na última eleição para o Senado dos EUA

Raphael Warnock, do Partido Democrata, é o primeiro negro eleito na Georgia para um mandato completo no Senado. A vitória dá ao seu partido uma maioria de 51-49 até ao fim do mandato de Joe Biden.

O senador norte-americano Raphael Warnock, do Partido Democrata, derrotou o seu adversário do Partido Republicano na segunda volta da eleição para o Senado dos EUA no estado da Georgia. A derrota do republicano Herschel Walker, um antigo jogador de futebol americano sem experiência política e com uma campanha marcada por gaffes e acusações de violência doméstica, é mais um sinal da perda de influência de Donald Trump junto de um eleitorado conservador tradicional.

Com mais de 95% dos votos contados, Warnock foi declarado o vencedor da eleição com 51,4% contra 48,6% de Walker — uma diferença de quase 100 mil votos, ligeiramente superior à vantagem que o candidato democrata alcançou em Janeiro de 2021, quando foi eleito para o Senado pela primeira vez.

Em 2021, Warnock foi eleito para cumprir os dois últimos anos do mandato do republicano Johnny Isakson, que resignara por motivos de saúde; desta vez, o democrata garante uma eleição para um mandato completo de seis anos no Senado dos EUA, sendo o primeiro negro nessa posição em 233 anos de eleições no estado da Georgia.

Na história das eleições para o Senado dos EUA, em todos os estados norte-americanos, a lista dos mais de 2000 eleitos inclui apenas 11 negros. A próxima sessão do Congresso, que arranca em Janeiro de 2023, terá nas bancadas três senadores negros: Raphael Warnock (Partido Democrata, Georgia), Cory Booker (Partido Democrata, Nova Jérsia) e Tim Scott (Partido Republicano, Carolina do Sul).

A vitória de Warnock na eleição especial de 2021, somada à vitória do também democrata Jon Ossoff na outra eleição para o Senado na Georgia nesse ano, foi essencial para a conquista da maioria do Partido Democrata nos dois anos que se seguiram, com 50 senadores para cada lado e o voto de desempate da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris.

Essa curta maioria fica um pouco mais desafogada após a vitória de Warnock na eleição de terça-feira, com o Partido Democrata a garantir uma vantagem de 51-49 no Senado até ao fim do mandato de Joe Biden.

No mesmo dia em que Warnock foi eleito pela primeira vez, a 6 de Janeiro de 2021, uma multidão de apoiantes de Trump invadiu o Capitólio dos EUA, em Washington, numa última tentativa de impedir a certificação da vitória de Joe Biden na eleição presidencial de Novembro de 2020.

"Eu sou Georgia", disse o senador democrata no discurso de vitória, na noite de terça-feira (madrugada em Portugal). "Sou um exemplo e uma iteração da sua história, dos seus perigos e das suas oportunidades, da brutalidade e das possibilidades. Mas isto é a América, e há sempre um caminho para melhorarmos o nosso país, mesmo quando as probabilidades estão contra nós."