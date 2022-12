No Porto, já se pode ser multado por mau estacionamento de trotinetas

As coimas passadas pela Polícia Municipal do Porto variam entre os 30 e os 88 euros.

A Polícia Municipal do Porto começou esta segunda-feira a fiscalizar e a multar trotinetas e bicicletas eléctricas que estejam mal-estacionadas pela cidade. As coimas podem ir dos 30 aos 88 euros. Ainda assim, os condutores só são autuados caso sejam “apanhados em flagrante a transgredir”. Segundo o Jornal de Notícias, já foram rebocadas 47 trotinetas e uma bicicleta eléctrica.

Na cidade do Porto, os utilizadores de trotinetas partilhadas só podem iniciar e terminar os percursos num dos 200 pontos de partilha – lugares de estacionamento próprios para este tipo de veículos. De acordo com o JN, se um condutor estiver a circular no passeio em vez de na via pública ou ciclovias e for apanhado, a multa que terá de pagar é de 30 euros.

Caso a situação seja de estacionamento em cima do passeio –​ algo que acontece com muita frequência –​, o valor é de 73 euros (15 euros de coima, 41 da remoção e 17 do parque). O valor de sanção mais caro é 88 euros. Esta é cobrada quando um condutor é apanhado a estacionar em lugares de cargas e descargas. Neste caso soma-se 15 euros de coima relativa ao estacionamento em cima do passeio.

Tem vindo a ser verificado um aumento exponencial no número de trotinetas e bicicletas eléctricas no Porto desde 2020, o que tem contribuído para o número de infracções e problemas, confirmou ao JN o director do departamento de operações da Polícia Municipal. Actualmente, no Porto, há 2300 trotinetas e bicicletas eléctricas divididas por três operadoras: Bird, Bolt e Circ.