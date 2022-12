Decorações de Natal: procure alternativas originais e amigas da carteira

Para um Natal sem sobressaltos, a Deco divulga, durante este mês, dicas de poupança para uma época festiva sustentável, mitigando os efeitos da inflação, e para entrar em 2023 com saldo positivo.

Por vezes menos é mais! Este chavão aliado a uma vida mais sustentável ajuda não só o ambiente, mas também a nossa carteira, sobretudo na hora de decorar a casa para esta quadra.

Reduzir e reutilizar devem ser conceitos a ter em conta na sua decoração de Natal, especialmente num ano em que a inflação galgou para níveis não vistos nos últimos 30 anos e em que as taxas de juros emergiram para terrenos positivos, provocando a derrapagem de muitos orçamentos.

Reduzir a aquisição de novas decorações, nomeadamente de materiais não recicláveis, permitirá diminuir a nossa pegada ecológica. Este é um conceito que se torna urgente absorver na nossa sociedade. Estamos quase num ponto sem retorno em relação à sustentabilidade do planeta, se juntarmos a esta necessidade a premência de gastar menos dinheiro, talvez possamos efectivamente ser mais amigos do ambiente.

Reutilizar, conceito que foi durante muitos anos a base da nossa economia familiar, caiu em desuso, levando-nos, frequentemente, a ser apanhados na teia do consumismo, sem ponderar o que é realmente essencial.

Não é necessário comprar todos os anos decorações diferentes. Acabamos, muitas vezes, por deitar fora peças que estão em bom estado, optando por artigos que compramos por serem da “nova colecção”. Se tivermos o cuidado de acondicionar bem as nossas decorações quando as guardamos, no ano seguinte estão como novas e não existe a necessidade de serem substituídas.

Aproveite ideias originais de criar decoração com material que facilmente arranja por casa, como seja cartão, tecido ou plástico. Puxe pela sua criatividade, envolva a família, e dê nova vida à decoração de Natal, por exemplo transformando um conjunto de bolas de Natal num centro de mesa ou numa coroa para a porta. Com estes pequenos gestos que alteram a nossa maneira de consumir dando vida nova ao que é velho, a família conseguirá poupar o ambiente e o orçamento familiar.

Consulte aqui o nosso orçamento de Natal.

xls Orçamento de Natal Descarregar

