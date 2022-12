Sporting vence e fica mais perto dos “quartos” da Taça da Liga

O Sporting ficou mais próximo de garantir a presença nos quartos-de-final da Taça da Liga, ao triunfar nesta quarta-feira em Vila do Conde sobre o Rio Ave por 0-2. Depois da goleada frente ao Farense na primeira ronda, os “leões” voltaram a vencer e assumiram o comando isolado do Grupo B, com seis pontos, seguidos de vilacondenses e algarvios (três pontos) e de Marítimo (zero). E numa época de muitos altos e baixos, o Sporting, com esta vitória, já está na sua melhor série – quatro vitórias seguidas.

Seria preciso uma hecatombe de proporções épicas para os “leões” não seguirem para a fase seguinte quando receberem o Marítimo na próxima terça-feira – tem um registo de oito golos marcados e zero sofridos, uma diferença enorme para Rio Ave (1/2) e Farense (2/6), que ainda têm hipóteses matemáticas de também chegarem ao primeiro lugar.

Frente ao Rio Ave, acabou por ser uma vitória sem grande discussão da formação orientada por Rúben Amorim num jogo que esteve em aberto durante uma desinteressante primeira parte, sempre com mais ascendente do Sporting, com uma resposta esporádica dos vilacondenses.

Depois de uma primeira parte sem golos, o jogo ganhou algum interesse no segundo tempo, de novo com os “leões” a dominarem, mas com maior volume ofensivo e com situações de remate, quase sempre pelo flanco direito, por Porro.

Depois de vários falhanços dos avançados (Paulinho e Trincão estiveram muito perdulários), foi um defesa a desbloquear o jogo aos 62’. Edwards teve espaço para cruzar na direita e o central Gonçalo Inácio, marcado por Samaris, cabeceou para a baliza, sem dar qualquer hipótese ao guardião Jhonatan.

O guarda-redes brasileiro dos vilacondenses bem tentou ir mantendo a sua equipa no jogo (e teve algumas jogadas interessantes, sem sequência), mas nada conseguiu fazer aos 72’, numa bola parada de Porro (o melhor em campo) que o infeliz Boateng desviou para a própria baliza, dando margem de manobra a Amorim para rodar alguns jogadores – Ugarte, directamente de um Mundial onde não chegou a jogar, foi um dos contemplados com minutos de actividade.

Notícia corrigida às 22h43: Sporting qualifica-se para os quartos-de-final, e não para a final a quatro