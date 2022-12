Ronaldo nega ida para o Al-Nassr: “Não, não é verdade”

Cristiano Ronaldo negou esta terça-feira que esteja a caminho do Al-Nassr, na Arábia Saudita. O capitão da selecção nacional foi de poucas palavras e nem sequer abrandou o passo na "zona mista" após a vitória frente à Suíça, quando questionado por uma jornalista sobre a veracidade das notícias que circulam sobre ida para o emblema de Riade: "Não, não é verdade."

Cristiano Ronaldo e Manchester United oficializaram o "divórcio" antes do Mundial e o avançado está agora livre para negociar um novo contrato com outro clube.

A rescisão de contrato com os red devils foi motivada por uma entrevista concedida a Piers Morgan, na qual CR7 criticou os donos do clube e o treinador, Erik Ten Hag. “Não tenho respeito por ele porque ele não parece mostrar respeito por mim. Se não tens respeito por mim, nunca irei ter respeito por ti", disparou o jogador português.

O jornal desportivo espanhol A Marca deu como certa a existência de um pré-acordo entre Ronaldo e os sauditas do Al-Nassr, num negócio que iria alegadamente render 200 milhões por época ao ex-Manchester United.

Os boatos foram intensificados pelas declarações do príncipe e ministro do Desporto saudita, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, que mostrou vontade de ter Ronaldo a jogar na Liga do país do Médio Oriente.

Esta terça-feira, Cristiano Ronaldo começou o jogo frente à Suíça no banco de suplentes, algo que não acontecia num jogo oficial da selecção desde 2017. O astro português entrou em campo aos 73'.