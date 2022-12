Governo cede aos autarcas e adia descentralização da acção social para Abril

Os municípios só vão assumir competências na área da acção social no âmbito da descentralização no dia 3 de Abril de 2023, e não a 1 de Janeiro próximo como previsto, e vão receber um envelope financeiro substancialmente maior: mais 34,7 milhões de euros do que o valor que estava previsto. Trata-se do segundo adiamento nesta área, uma vez que inicialmente estava programado que a descentralização da acção social ficasse concluída até 1 de Abril de 2022.