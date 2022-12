Comité central do PCP reúne-se quinta-feira para discutir situação política

O comité central do PCP reúne-se na quinta-feira, pela terceira vez em menos de um mês, e as conclusões serão apresentadas no mesmo dia. Fonte do partido disse esta terça-feira à Lusa que a direcção comunista vai reunir-se para uma análise da situação política e, como é habitual, as conclusões vão ser apresentadas na sede do partido, em Lisboa.

No dia 5 de Novembro os dirigentes comunistas reuniram-se por causa da renúncia de Jerónimo de Sousa ao cargo de secretário-geral do PCP, na sequência de uma avaliação que o próprio fez da sua saúde e que considerou ser incompatível com as funções que desempenhava há quase 18 anos.

Nessa mesma reunião ficou decidido que Paulo Raimundo, de 46 anos, era o nome proposto para substituir Jerónimo de Sousa como secretário-geral. Paulo Raimundo era um de cinco dirigentes do partido que faz parte dos três principais órgãos da direcção: comité central, comissão política e secretariado.

Na reunião de dia 5 Jerónimo de Sousa anunciou também que iria deixar de ser deputado à Assembleia da República (era o último deputado que também tinha sido deputado à Assembleia Constituinte) e que permaneceria apenas como membro do comité central, renunciando aos outros dois órgãos da direcção do PCP.

Uma semana mais tarde, em 12 de Novembro, no final dos trabalhos do primeiro dia da Conferência Nacional do PCP, o comité central fez uma nova reunião para votar e confirmar a eleição de Paulo Raimundo como novo secretário-geral do PCP.

Paulo Raimundo foi eleito por unanimidade.