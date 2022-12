Votar aos 16 anos? Entre a falta de maturidade e a vontade de mudar o mundo

Há jovens a favor do voto aos 16 anos e há outros que se opõem. Uns acham-no “precoce” e outros vêem-no chegar em boa hora. E também as juventudes partidárias se dividem. A Juventude Social-democrata (JSD) não tem posição definida — apesar de o PSD ser proponente — e a Juventude Socialista (JS) é a favor — apesar de o PS dar a entender ser contra. Juventudes do Chega e do PCP são contra, ao passo que os representantes dos jovens do BE, IL e PAN são favoráveis.