UE e Reino Unido proibiram a concessão de seguros a navios que transportem petróleo russo, a não ser que provem que foi comprado abaixo dos 60 dólares por barril. Turquia exige prova do seguro.

Petroleiros que transportam milhões de barris de crude do Cazaquistão estão a ser impedidos de sair do mar Negro em direcção aos mercados globais, com a Turquia a exigir que os proprietários façam prova de que os seguros estão em dia.