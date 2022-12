Metro do Porto faz 20 anos e já tirou 87 milhões de carros das ruas

Em duas décadas, 952 milhões de passageiros viajaram no metro do Porto. A rede que revolucionou a mobilidade da região continua a crescer. O que falta fazer?

Entre a promessa de chegada do metro ao Porto e a abertura da primeira linha passou tanto tempo que houve quem o tenha chamado “metro de papel”, sugerindo que jamais passaria de um esboço. Vinte anos depois da primeira viagem, que aconteceu a 7 de Dezembro de 2002, a revolução é inquestionável – e continua a ganhar forma, com a expansão da rede em curso. Entre o ano de 2003, o primeiro com operação, e Novembro de 2022, viajaram no metro do Porto 952 milhões de passageiros. Isso, estima a empresa, retirou cerca de 87,6 milhões de automóveis das ruas.