Metro do Porto faz 20 anos: uma cronologia dos momentos mais marcantes

O metro do Porto celebra esta quarta-feira 20 anos, tendo já transportado cerca de 950 milhões de clientes ao longo dos 67 quilómetros da rede, que inclui 82 estações e seis linhas.

Eis os momentos mais marcantes das últimas duas décadas:

Setembro de 1989 - É apresentado o estudo “Transporte Colectivo em Sítio Próprio”, realizado pela Sociedade de Transportes Colectivos do Porto. É o primeiro documento que propõe o metro ligeiro como solução para os problemas de mobilidade na AMP.

Outubro de 1992 - As câmaras do Porto, Matosinhos e Gaia apresentam um ante-projeto da rede do metro do Porto, realizado pela Ensitrans.

Outubro de 1992 - O Conselho de Ministros aprova a constituição da empresa Metro do Porto, SA enquanto entidade concessionária do serviço público de metropolitano ligeiro na AMP.

Novembro/Dezembro de 1998 - O Banco Europeu de Investimentos aprova um financiamento de 109 milhões de contos (544 milhões de euros) para o projecto. São assinados os contratos para avançar com o projecto entre governo, Metro do Porto, AMP e Normetro.

15 de Março de 1999 - É formalmente aberta a primeira frente de obra do Metro do Porto, com a instalação do primeiro estaleiro, em Campanhã.

Janeiro de 2000 - Têm início as operações de betonagem da ponte do Infante, na margem esquerda do rio Douro, em Gaia, que passará a acolher a circulação rodoviária do tabuleiro superior da ponte Luís I, destinado, em exclusivo, para a circulação do metro.

14 de Julho de 2000 - Entra em funcionamento a tuneladora “Micas”, começando a perfurar o túnel de 2,3 quilómetros que ligará Campanhã à Trindade.

26 de Maio de 2001 - O Metro do Porto recebe o primeiro veículo da sua frota: o Eurotram 001

24 de Fevereiro de 2002 - É encerrada a circulação ferroviária nas linhas da CP da Póvoa de Varzim e da Trofa para dar início às obras de construção do canal do metro, disponibilizando-se um serviço de transportes alternativos em autocarro aos clientes.

29 de Junho de 2002 - O metro do Porto realiza pela primeira vez viagens regulares com passageiros, numa operação experimental, no troço da linha Azul (A) entre as estações da Câmara de Matosinhos e do Viso.

7 de Dezembro de 2002 - É inaugurada a Linha Azul (A) e o sistema de metropolitano da AMP, numa cerimónia oficial que decorreu na estação da Casa da Música, presidida pelo primeiro-ministro Durão Barroso.

1 de Janeiro de 2003 - Início da operação comercial do Metro do Porto.

5 de Junho de 2004 - Inauguração da extensão da linha Azul (A) entre a Trindade e o Estádio do Dragão, com a abertura de cinco estações.

1 de Março de 2005 - Arranca a construção da Linha Violeta (E), entre o aeroporto do Porto e o estádio do Dragão.

13 de Março de 2005 - É aberta a linha Vermelha (B), entre o estádio do Dragão e Pedras Rubras (Maia), iniciando-se o funcionamento do Metro do Porto em rede.

30 de Julho de 2005 - Abertura da Linha Verde (C) entre o estádio do Dragão e o Fórum da Maia, passando a rede a contar com três linhas e uma extensão global de 29 quilómetros.

17 de Setembro de 2005 - É inaugurada e aberta a exploração comercial da Linha Amarela (D), entre as estações Câmara de Gaia e Polo Universitário (Porto).

18 de Março de 2006 - Abertura do segmento Pedras Rubras/Póvoa de Varzim da linha Vermelha (B), que fica assim concluída.

31 de março de 2006 - Abertura dos segmentos Polo Universitário/IPO/Hospital de S. João da linha Amarela (D) e o Fórum da Maia/ISMAI, da linha Verde (C).

27 de Maio de 2006 -- Inauguração da linha Violeta (E), ligando Aeroporto do Porto ao Estádio do Dragão.

21 de Maio de 2007 - Assinatura do memorando de entendimento entre accionistas JMP e Estado relativo ao desenvolvimento e expansão da rede do Metro do Porto.

25 de Março de 2008 - Estado passa a deter, directa e indirectamente, a maioria do capital social da empresa.

2 de Janeiro de 2011 - Metro chega a Gondomar.

24 de Maio de 2011 -- Por despacho, o secretário de Estado dos Transportes suspende o lançamento do concurso para a construção da 2.ª fase da rede.

15 de Outubro de 2011 - Abertura da estação de Santo Ovídio (Gaia) na linha Amarela (D), que fecha o ciclo de obra da rede do Metro do Porto.

27 de Julho de 2017 - Nova estação da Linha Vermelha, VC Fashion Outlet -- Modivas, no concelho de Vila do Conde, abre ao público.

16 Março de 2021 - Lançado concurso público para a conceção de uma nova ponte sobre o rio Douro, que permitirá concretizar a chamada “segunda linha” de metro de Vila Nova de Gaia.

2 de Abril de 2021 - Arrancam obras de construção da Linha Rosa e de expansão da Linha Amarela da Metro do Porto.

6 de Julho de 2021 - Lançado concurso público de concepção e construção do metrobus Boavista-Império, no Porto, com procura estimada de 31 mil clientes/ dia.