Terça na TV: Tabucchi, Keats e o peso do trabalho

CINEMA

Relatório Minoritário

AMC, 17h58

Baseado num conto de Philip K. Dick e realizado por Steven Spielberg, Relatório Minoritário decorre em Washington D.C., em 2054, numa altura em que a criminalidade foi erradicada. Tom Cruise é o detective John Anderton, coordenador da unidade de Pré-Crime, que usa uma tecnologia psíquica para prender os autores dos crimes antes que os cometam. O detective acredita que o sistema é perfeito, até se virar contra ele. Não lhe resta alternativa senão fugir para tentar provar a sua inocência.

Interstellar

Hollywood, 18h45

A Terra está devastada; a Humanidade, ameaçada de extinção. Em busca de planetas potencialmente habitáveis, os cientistas acreditam que a solução possa estar em portais que possibilitam a ligação entre mundos paralelos. É assim que uma equipa de exploradores espaciais é enviada na missão mais importante de sempre. Christopher Nolan (Memento, A Origem) realiza este drama sci-fi com Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Matt Damon, Casey Affleck e Topher Grace.

Estrela Cintilante

RTP1, 1h33

Em 1818, o jovem poeta John Keats apaixona-se pela sua vizinha Fanny Brawne, encetando uma relação que rapidamente desaba num amor sem limites, com a poesia como linguagem. Apesar de todas as contrariedades, só a doença e a morte prematura de John terão o poder de os separar. Jane Campion (O Piano) inspirou-se na colectânea de cartas de amor e poemas dedicados à sua amada para fazer o drama biográfico do escritor, com Ben Whishaw e Abbie Cornish à cabeça do elenco.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Suíça

RTP1, 18h51

Directo. Depois de ter passado aos oitavos-de-final como líder do Grupo H, Portugal defronta a Suíça na luta por uma vaga nos quartos-de-final do Mundial 2022, naquele que será o 26.º encontro entre as duas selecções. Em caso de apuramento, a equipa de Fernando Santos irá defrontar o vencedor do embate entre Espanha e Marrocos – jogo transmitido em pela TVI, às 14h50.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h52

Directo. Com a qualidade de vida e a saúde mental como pano de fundo, o tema em discussão esta noite é a conciliação do trabalho com a família. Num debate moderado pela jornalista Ana Lourenço, um painel de personalidades ligadas a diversas áreas de actividade é convidado a reflectir sobre questões como a implementação da semana de quatro dias (já ensaiada por algumas empresas), as vantagens e desvantagens do teletrabalho ou a sobrecarga horária de muitos trabalhadores – que, no caso das mulheres, se agrava com o fardo doméstico que ainda pesa sobre elas.

DOCUMENTÁRIOS

O Dia Que Abalou o Pensamento

História, 19h22

Alexandre Borges realiza este docudrama, com actores nacionais e cenários reais, sobre os impactos menos visíveis do cataclismo ocorrido no Dia de Todos os Santos de 1755. As ondas de choque fizeram-se sentir na (re)definição da cidade de Lisboa e dos seus habitantes, “ao nível do comportamento social, nas relações internacionais, na comunidade intelectual, na esfera religiosa e mesmo na ciência”, assinala o canal. O abalo estendeu-se também ao pensamento europeu, fazendo correr tinta de ilustres penas iluministas, como Voltaire ou Rousseau.

Heitor Lourenço, João Pedreiro, Maria João Freitas, Tiago Fernandes, Pedro André e Fernando Ribeiro (dos Moonspell) fazem parte do elenco. O documentário conta com contributos de especialistas como o historiador Rui Tavares, a sismologista Susana Custódio ou o filósofo Nuno Nabais.

Se de Tudo Fica um Pouco. No Rasto de Antonio Tabucchi

RTP2, 23h20

Diego Perucci assina este trabalho sobre o escritor Antonio Tabucchi (1943-2012). Aborda a sua vida e obra tomando como ponto de partida os lugares onde viveu, num eixo que vai da Itália natal até Paris, passando por Portugal, que tinha como seu país de adopção. A viagem é enriquecida por depoimentos de familiares, amigos, pares e outras pessoas que foram tocadas pelo talento e intelecto do homem que assinou Afirma Pereira ou Nocturno Indiano.