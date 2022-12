Kirstie Alley, vencedora de um Emmy por Cheers, morre aos 71 anos

A actriz norte-americana Kirstie Alley, que ganhou um Emmy pelo seu papel na série televisiva Cheers, Aquele Bar e participou em filmes como Olha Quem Fala, morreu aos 71 anos.

Kirstey Alley morreu de cancro, doença que lhe fora recentemente diagnosticada, explicaram os seus filhos, True e Lillie Parker. “Icónica no ecrã, era uma mãe e avó ainda mais incrível”, acrescentaram, numa publicação na rede social Twitter.

O empresário de Alley, Donovan Daughtry, confirmou a morte num e-mail enviado à agência Associated Press (AP).

O papel mais popular da actriz foi a personagem Rebecca Howe, com a qual co-protagonizou ao longo de diversas temporadas a icónica série de comédia Cheers, ao lado de Ted Danson. A aclamada ficção televisiva da NBC sobre um bar de Boston esteve no ar entre 1987 e 1993 e a maioria das suas principais personagens reapareceria anos depois na também icónica (e duradoura) Frasier, um spin-off de Cheers centrado num dos clientes regulares do bar, o psiquiatra Frasier Crane. Devido à sua filiação na Igreja da Cientologia, Kirstey Alley recusou-se, porém, a retomar o seu papel como Rebecca Howe em Frasier.

Em 1991 o papel valeu-lhe um Emmy de melhor actriz principal numa série de comédia. Viria a ganhar um segundo Emmy, desta feita de melhor actriz principal numa minissérie ou filme para televisão, em 1993, pelo filme David's Mother.

Anos antes, Kirstey Alley desempenhara outro papel icónico numa série que o público português acompanhou apaixonadamente: a abolicionista Virgilia Hazard, de Norte e Sul, uma ficção televisiva sobre a Guerra da Secessão protagonizada por Patrick Swayze e James Read.

Ficou ainda conhecida por interpretar, na comédia de 1989 Olha Quem Fala ​e nas suas diversas sequelas, a mãe de um bebé cujos pensamentos íntimos eram expressos por Bruce Willis.