Trás-os-Montes mostra vinhos “distintos” no Porto. Evento com produtores é estreia

É a primeira vez que a região vitivinícola se apresenta num evento do género ao público em geral. O “Trás-os-Montes em Prova” vai levar 22 produtores e “mais de cem vinhos” para prova ao Crowne Plaza Hotel, no Porto, nos próximos dias 10 e 11 de Dezembro (o primeiro dia é para o público em geral, o segundo para profissionais). Vinhos de vinhas velhas, vinhos de montanha e outros de terroirs a altitudes mais baixas, vinhos de castas minoritárias, como o Bastardo ou a Tinta Amarela.

O objectivo é “mostrar uma região diferente e a diversidade de vinhos” que ela produz, explica o presidente da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) de Trás-os-Montes. “Teremos lá produtores das três sub-regiões: Chaves, Valpaços e Planalto Mirandês. E vinhos que expressam o conjunto enorme de terroirs distintos da região. Não temos condições para produzir vinhos em quantidade, mas focamo-nos nos terroirs e temos uma aposta forte nas castas nacionais e regionais. Temos um grande património vitivinícola de vinhas centenárias, ou velhas, e também queremos promover isso”, concretiza Francisco Pavão.

No evento do Porto, o primeiro de uma estratégia de promoção que deita mão ao “Vá para fora cá dentro” e quer apostar nas duas maiores cidades do país, haverá “vinhos [monovarietais] de Bastardo e Tinta Amarela, as castas emblemáticas tintas da região, que estão nas vinhas velhas” de Trás-os-Montes — um miminho para enófilos mais entendidos, que gostam de provar coisas diferentes, numa região de vinhos de lote (como, de resto, o é o país) —, “brancos de vinhas velhas” e vinho de lagar rupestre (já são três os produtores a certificar, um deles, a Quinta do Salvante, estará no Crowne Plaza).

Desafiado a descrever em poucas palavras os vinhos da região, Francisco Pavão diz ter dificuldade em apontar um só perfil: “Não há um perfil do vinho de Trás-os-Montes. Há o objectivo da qualidade e, dentro desse patamar que queremos atingir, temos grande diversidade. Temos vinhas a 250 metros de altitude e vinhas até 750 metros de altitude. A maioria em solos de granito, mas também há vinhos de solos xistosos. Cada produtor trará para ali vinhos distintos, complexos, harmoniosos”.

E quando o responsável diz “cada produtor” é mesmo cada produtor. Serão os próprios e/ou os enólogos a receber o público. “Este é o primeiro grande evento onde a região se mostra como um todo. Queremos promover o contacto directo com quem sujas as mãos, com quem trabalha na terra, com quem que é enólogo na vindima mas é viticultor durante o resto do ano.”

Trás-os-Montes tem 86 produtores activamente a fazer vinho e todos os anos a CVR, que certifica por ano um volume de 3 milhões de garrafas, vê essa lista crescer. Segundo Francisco Pavão, ainda este ano, novos produtores entraram na região, com o intuito de trabalharem e valorizarem o seu grande património vitivinícola, que é como quem diz as vinhas velhas e as castas autóctones. “Estão muito focados nisso.” A maioria já faz vinho noutras regiões.

Neste evento, estarão presentes os produtores Villela Seca, Head Rock / Quinta Serra d’Oura, Alto do Joa / Feito de Joa, Quinta Valle Madruga, Vidago Villa, Quinta do Poldrado, Bago de Ouro, Mont'Alegre, Quinta do Sobreiró, Quinta do Salvante, Palmeirim d’Inglaterra, Terras de Mogadouro, Quinta de Arcossó, Quinta das Corriças, Romano Cunha, Marimbelo / Flandório, Encostas de Vassal, Delectátio, Mabitxo, De Sousa, Erbon / Dom Botelho e Ninho da Pita.

O horário do evento é das 15h às 20h, a entrada custa 10 euros, com oferta de copo, e os bilhetes podem ser adquiridos na Ticketline, nos locais habituais (Worten, Fnac, entre outros), ou no próprio dia no local. Os profissionais interessados e outros convidados devem preencher um formulário de inscrição.