Lisboa ilumina-se para o Natal nesta segunda-feira

Durante a semana, as luzes de Natal estarão acesas entre as seis da tarde e as 23h. À sexta-feira e sábado, prolongar-se-ão até à meia-noite.

As iluminações de Natal de Lisboa arrancam oficialmente esta segunda-feira, dia 5, às 19h. A inauguração, que estava marcada inicialmente para terça-feira, dia 6, foi antecipada um dia. As luzes espalhadas nas praças, ruas e avenidas estarão ligadas até ao dia 6 de Janeiro – data em que se celebra o Dia de Reis.

Este ano, a iluminação de Natal veio mais tarde e mais sustentável, dado os “tempos exigentes” que obrigam a uma maior poupança energética. As luzes de Natal estarão acesas de domingo a quinta-feira entre as 18h e as 23h. À sexta-feira e sábado, o período estender-se-á até à meia-noite. O dia de Natal e a noite de passagem de ano serão uma excepção: as luzes estarão ligadas até à uma da manhã. A redução do horário garantirá uma poupança de 50% no consumo de energia em relação ao ano passado, refere a Câmara de Lisboa em comunicado.

A inauguração das luzes contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas, junto da árvore de Natal no Terreiro do Paço.

A CML vê esta redução como uma maneira de procurar “optar por garantias na utilização das mais recentes técnicas de poupança, quer pela utilização de materiais mais eficientes, quer pela utilização de energias renováveis durante a produção”, lê-se em comunicado de imprensa. A autarquia reconhece que as tradicionais luzes de Natal servem também de “estímulo ao comércio em Lisboa”, uma vez que “muitos comerciantes esperam potenciar as suas áreas de negócio” durante este período.

Consta ainda no comunicado que a “tradição, fortemente enraizada por todos” os que vivem e trabalham em Lisboa, assume, também, “um relevo acrescido devido ao elevado número de turistas e visitantes que, todos os anos, nesta época, visitam a cidade.”