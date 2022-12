Na enigmática Lusail, o dinheiro compra tudo menos vida

Há uma energia estranha nesta cidade do Qatar. Há o lado algo obscuro e sombrio de quem não tem vida, misturado com o ímpeto vanguardista de quem quer tê-la. E, se algo acontece, é à noite.

Imaginemos aquele familiar endinheirado que dá sempre o melhor presente no Natal, mas que acaba por nunca ter uma relação tão boa com a miudagem como aquele tio mais humilde que troca o presente de luxo por carinho e brincadeiras. No fim da noite, a criança até pode ter brincado bastante com o presente caro, mas é o tio brincalhão, o do presente mais humilde, quem vai receber o maior abraço.