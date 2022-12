Morreu a cartunista feminista underground Aline Kominsky-Crumb

A artista morreu aos 74 de cancro do pâncreas, informou o marido, o também cartunista underground Robert Crumb. A sua influência sente-se na BD, mas também no trabalho de Lena Dunham ou Amy Schumer.

Aline Kominsky-Crumb, cartunista underground cuja banda-desenhada autobiográfica, atrevida e com um negrume absurdista na década de 1970 fez dela uma heroína feminista para uma geração de mulheres que viam as suas próprias frustrações e desejos sexuais no seu desenho, morreu a 30 de Novembro em sua casa, numa vila remota perto de Nimes, França. Tinha 74 anos.