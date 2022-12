Hospital de Loures fecha urgências ao INEM até domingo de manhã

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, fechou o serviço de urgências aos pacientes encaminhados através do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ao início da noite deste sábado. A situação vai manter-se até à manhã de domingo e deve-se ao aumento do número de utentes que recorram àquela unidade de saúde e à falta de profissionais para preencher as escalas no fim-de-semana. Também há congestionamento nas urgências em outros hospitais do país.

A unidade de saúde de Loures accionou “a resposta em rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS), solicitando o desvio de doentes, nomeadamente via CODU [o Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM], até às 8h00 de domingo, para garantir uma resposta a todos os doentes”, avança ao PÚBLICO o gabinete de comunicação daquele hospital. A situação ficou a dever-se ao “aumento da afluência de doentes e a constrangimentos no preenchimento das escalas médicas do serviço de urgência”, informa a mesma fonte.

O elevado número de utentes no serviço de urgências do Hospital Beatriz Ângelo provocou um aumento dos tempos de espera muito para lá das recomendações. De acordo com o portal de monitorização do SNS, havia, cerca das 22h00 de sábado, 42 utentes considerados “Urgentes” (pulseira amarela) a aguardar serem atendidos. O tempo de espera era de 2h21, bem acima dos 60 minutos que são recomendados para estes casos.

Em pior situação estão os utentes considerados “Muito Urgentes” (pulseira laranja). Havia 13 pessoas a aguardar 3h02 para serem atendidas depois de terem passado pela triagem. Para estes casos, as recomendações vão no sentido de que o tempo de espera não ultrapasse os dez minutos.

Esta informação, disponibilizada online pelo SNS, tem habitualmente por base os tempos reais das últimas duas horas em casa unidade de saúde.

De acordo com o mesmo portal, o Beatriz Ângelo não é o único hospital da Área Metropolitana de Lisboa onde os serviços de urgência apresentam tempos de espera muito superiores ao recomendado neste primeiro fim-de-semana de Dezembro. Os doentes “urgentes” tinham um tempo de espera superior a 5h00 no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e de mais de 6h30 no hospital de Vila Franca de Xira. No hospital Amadora-Sintra e no São Francisco Xavier, em Lisboa, os utentes com pulseira amarela tinham que aguardar mais de três horas, ao início da noite de sábado.

A Norte, também o hospital de Santo António (3h00), no Porto, e o Hospital de Braga (2h30) apresentavam tempos de espera para doentes “urgentes” superiores às recomendações.

O PÚBLICO questionou o INEM se houve mais hospitais a solicitar o encerramento do encaminhamento de utentes para as urgências, à semelhança do que fez o hospital de Loures, mas não obteve até ao momento uma resposta.