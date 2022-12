Cristiano Ronaldo é o jogador com mais foras-de-jogo no Mundial 2022

No encontro de sexta-feira, diante da Coreia do Sul, Cristiano Ronaldo foi apanhado três vezes em posição irregular. Numa delas, surgia isolado diante do guarda-redes, mas o lance foi anulado. No total, e concluída a fase de grupos do Mundial 2022, o avançado português lidera o ranking dos jogadores com mais foras-de-jogo por partida.

A capacidade de definição da última linha adversária, conjugada com o posicionamento do avançado antes de arrancar para a bola fazem do fora-de-jogo uma arma estratégica valiosa no futebol actual. E se é verdade que a Coreia foi eficaz na forma como subiu o bloco, também é certo que Cristiano tem sido, aparentemente, presa fácil para as defesas rivais neste capítulo.

O capitão da selecção portuguesa soma três jogos (um deles incompleto), num total de 235 minutos, e apresenta uma média de dois foras-de-jogo por partida. Em tese, não será muito, mas a verdade é que nenhum outro jogador tem um número tão elevado, mesmo entre aqueles que têm mais tempo de utilização.

Foto Whoscored

No top 3 deste ranking, apresentado pelo site Whoscored, juntam-se a Ronaldo o alemão Kai Havertz (1,5) e o mexicano Alexis Vega (1,3), enquanto, entre os compatriotas, Bruno Fernandes é o jogador que se segue, mas apenas com 0,5 foras-de-jogo por partida, no 44.º lugar.

Entre os indicadores de performance ofensiva, destaca-se ainda o quarto lugar de João Félix (que ficou de fora do jogo com a Coreia) nas faltas sofridas (3,5 por jogo), apenas atrás do costa-riquenho Joel Campbell (3,7), do mexicano Hirving Lozano (3,7) e do senegalês Ismaila Sarr (4,3).

Já Bruno Fernandes, decisivo no triunfo sobre o Uruguai, integra uma longa lista de segundos classificados no ranking das assistências para golo (duas), que é liderado pelo avançado inglês Harry Kane (três).