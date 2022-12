Eurico Brilhante Dias: “Há uma degradação do ambiente político com impacto no Governo e na Presidência”

É católico, mas na próxima semana estará a votar a favor da eutanásia em votação final global, entre outras coisas por “compaixão”. Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, foi o convidado do “Interesse Público”, a que pode assistir no site do PÚBLICO, e afirma que o PS tem que fazer uma “profunda reflexão” para as presidenciais de 2026. “Os socialistas têm saudades de ter um Presidente da República que seja republicano, laico e socialista”, diz.