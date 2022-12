Arrependes-te de uma tatuagem do Kanye West? Este estúdio remove-a gratuitamente

Um estúdio no Reino Unido remove tatuagens inspiradas no rapper , sem que se tenha de pagar por isso.

Tens uma tatuagem do Kanye West da qual te arrependes? Um estúdio de remoção de tatuagens no Reino Unido remove tatuagens inspiradas no rapper, sem cobrar por isso.

“Vamos remover tatuagens do Kanye gratuitamente”, anunciou no mês passado através de um post no Instagram o Naama Studios, com sede em Londres, quando Ye, o rapper e magnata da música anteriormente conhecido como Kanye West, foi condenado por uma série de declarações anti-semitas feitas publicamente nos últimos meses.

Numa brincadeira com o nome do rapper, o estúdio até criou um slogan para o serviço: “Yeezy comes, Yeezy goes” (Yeezy vem, Yeezy vai).

Num tweet, que foi posteriormente apagado, Ye afirmou que faria “death con 3” contra pessoas judias, numa referência ao Defcon, o sistema de defesa militar americano. Kanye fez, também, falsas alegações sobre o assassinato de George Floyd às mãos da polícia de Minneapolis.

“Entendemos que as tatuagens podem ser um detonador para algumas pessoas e nem todos se podem dar ao luxo de as removerem”, disse a empresa ao The Washington Post, num e-mail. Disse ainda que uma pessoa já aceitou a oferta porque estava a ser gozada pela tatuagem inspirada em Kanye West.

A loja disse que várias pessoas entraram em contacto nas últimas semanas para remover as tatuagens, um procedimento que pode custar até 2.000 libras (cerca de 2.331 euros).

“Quando se tem uma tatuagem inspirada em alguém que se admira e essa pessoa começa a aparecer nos títulos pelas razões erradas, não é exactamente algo que se queira usar”, declarou o estúdio.

Ye tem sido umas das principais figuras da cultura de entretenimento americana e podem ser encontrados, no Instagram, centenas de posts com a hashtag #Kanyetattoo. Há letras, capas de álbuns, citações e retratos do rapper desenhados em várias partes do corpo de fãs, do Reino Unido aos Estados Unidos.

Como resultado dos discursos públicos de ódio, Ye foi dispensado por várias marcas e bloqueado nas contas de Twitter e Instagram por violar as regras de utilização. A ex-mulher Kim Kardashian, que Ye repetidamente assediou nas redes sociais devido ao divórcio, distanciou-se do pai dos seus quatro filhos, pelo menos publicamente.

“Parece que existem alguns ex-fãs que se arrependem da tatuagem”, disse o estúdio. Três clientes já iniciaram a remoção e outras dez pessoas agendaram consultas.

O processo de remoção pode levar vários meses. É usada uma tecnologia avançada para aplicar feixes intensos de luz à tinta, que então se decompõe em partículas que são removidas pelo sistema imunológico, explicou a empresa.

O Naama tem um projecto comunitário chamado “segundas oportunidades” que oferece tratamentos gratuitos de remoção das tatuagens a laser para as pessoas que mais precisam – incluindo recordações indesejadas de gangues, radioterapia ou o nome de um ex-parceiro. Descrevem assim a oferta de remover as tatuagens de Kanye West como “uma extensão natural” desse projecto.

Não é uma novidade que as pessoas se arrependem de tatuagens. O Washington Post já noticiou que a indústria de remoção de tatuagens dos Estados Unidos da América (EUA) estava perto de atingir cerca de 4,6 mil milhões de euros (4,8 mil milhões de dólares) até 2023 e um porta-voz da Sociedade Americana de Cirurgia Dermatológica estimou que 25% dos adultos americanos com tatuagens desejam removê-las.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post