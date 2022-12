Bilhetes da Carris Metropolitana mantêm preço em 2023

O custo do passe Navegante também será o mesmo.

O valor dos passes do tarifário Navegante e dos títulos ocasionais dos serviços operados sob a marca Carris Metropolitana não irá sofrer nenhum aumento em 2023. A informação foi avançada pela Área Metropolitana de Lisboa (AML), em nota de imprensa.

Apesar da Taxa de Actualização Tarifária permitida pela Autoridade de Mobilidade e Transportes para os títulos de transporte ocasionais em 2023 ser de 6,11%, a AML decidiu não aumentar as tarifas. Ainda assim, “a taxa irá ser aplicada, com grande probabilidade, na generalidade do país”, lê-se na nota de imprensa.

Um dos objectivos da decisão passa pela promoção da utilização dos transportes públicos colectivos espalhados por toda a região.