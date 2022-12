Peter Philips, director de imagem da Dior: “Retocar tornou-se quase mainstream

Peter Philips é uma superestrela discreta. Belga, estudou em Antuérpia ao lado de Raf Simons e está na Dior desde 2014, encarregando-se da maquilhagem de todos os desfiles desde então. Cria tendências, mas divide o crédito com as mulheres e os homens que fazem esgotar os vernizes Chanel que criou na era Karl Lagerfeld, com as asiáticas que ficaram obcecadas com as paletas de sombras vermelhas desenhadas pela marca de luxo e com todos os que fizeram de um óleo para os lábios da marca Dior um desafio no TikTok.