Suíça vence e marca encontro com Portugal

Num jogo com uma primeira parte louca, os suíços bateram a Sérvia por 3-2 e serão o próximo adversário da selecção portuguesa no Mundial 2022.

Não podia ser de outra maneira neste Mundial que já teve muitos jogos “loucos”. A última vaga nos oitavos-de-final saiu de um desses jogos, uma vitória da Suíça por 3-2 sobre a Sérvia na ronda final do Grupo G e que coloca a selecção helvética, segunda no seu agrupamento atrás do Brasil, no caminho de Portugal - e pela terceira vez consecutiva entre as 16 melhores equipas do Mundial. Será um reencontro em fases finais de grandes competições depois de um jogo na fase de grupos do Euro 2008 em que os suíços triunfaram por 2-0.

No estádio dos contentores, o 974, foi a Suíça a passar, mas podiam bem ter sido a Sérvia, que teve a qualificação nas mãos durante alguns minutos da primeira parte, num jogo que pareceu partido desde o início. Só na primeira parte foram quatro golos e podia ter sido mais, com ambas as selecções a exibirem grande fulgor ofensivo e pouca preocupação em guardar as respectivas balizas.

Antes de entrar o primeiro, já ambas as selecções tinham ameaçado inaugurar o marcador e já parecia tardio o 1-0 para a Suíça aos 20’, que resultou de uma jogada de Rodríguez pela direita e concretizada por Shaqiri – também ele a marcar pelo terceiro mundial consecutivo.

A resposta dos balcânicos foi rápida. Aos 26’, depois de uma bola conquistada no meio-campo, é Tadic a ter espaço para fazer o cruzamento, sabendo perfeitamente onde iria aparecer o ponta-de-lança Mitrovic para um cabeceamento forte, certeiro e sem qualquer hipótese para Kobel.

Como as coisas estavam, o lugar ainda era da Suíça, mas isso iria mudar aos 35’. Freuler cometeu um erro a desfazer um lance na sua área e Vlahovic agradeceu a oferta, marcando o 2-1 que colocava os sérvios na rota dos “oitavos”. Mas esta condição durou apenas nove minutos, pois Widmer teve espaço para um cruzamento junto à linha e encaminhou a bola para Embolo fazer o 2-2.

O jogo podia cair para qualquer lado e, no início da segunda parte, caiu para a Suíça. Aos 48’, Freuler redimiu-se do erro cometido no primeiro tempo e fez o 3-2 em mais uma grande demonstração de inépcia defensiva dos sérvios - não é pelos seus excelentes avançados que ficam de fora do Mundial, mas por uma linha defensiva que não sabia o que fazer, como mostram os oito golos sofridos nos três jogos.

Poderia pensar-se que os balcânicos reagiriam rapidamente, mas foram atacados por uma estranha apatia, à medida que Stojkovic ia metendo mais avançados em jogo. Tiveram quase metade do jogo para criar a sua própria sorte, mas não voltaram o volume de ataque que já apresentaram mais do que uma vez neste Mundial. E a Suíça controlou o jogo. Mas ainda sofreu até ao último segundo, porque os Camarões estavam a ganhar ao Brasil e um eventual golo do empate tirava os suíços dos “oitavos” e não serviria de nada aos sérvios, qualificando a selecção africana como o segundo do grupo.

Esse golo nunca chegou. Também nunca chegou mais um golo da Suíça que a elevaria ao primeiro lugar do agrupamento, a um confronto com a Coreia do Sul e a um Portugal-Brasil nos oitavos-de-final. A equipa de Murat Yakin ficou-se pelo 3-2 e, agora, terá Portugal pela frente, uma selecção que também já mostrou neste Mundial que não é muito fiável.