Portugal vai defrontar a Suíça: o quadro dos oitavos-de-final do Mundial

Está completo o quadro dos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol, no Qatar. Na noite desta sexta-feira, Portugal ficou a saber que vai defrontar a Suíça na luta por uma vaga nos quartos-de-final da competição, naquele que será o 26.º encontro entre as duas selecções.

Na qualidade de vencedor do Grupo H, Portugal vai medir forças com o segundo classificado do Grupo G. Num dos jogos mais entusiasmantes deste Mundial, os suíços venceram a Sérvia por 3-2 e seguraram o segundo lugar, atrás do Brasil, mas com os mesmos seis pontos.

Nesta conjuntura, o Brasil irá medir forças com a Coreia do Sul, que venceu a selecção portuguesa na 3.ª jornada, completando-se um quadro de jogos que já contava com um Países Baixos-EUA, um Argentina-Austrália, um Japão-Croácia, um Inglaterra-Senegal, um França-Polónia e um Marrocos-Espanha.

Quanto a Portugal, soma até à data 25 jogos diante da Suíça, nenhum dos quais em fases finais de Campeonatos do Mundo, com um balanço ligeiramente negativo: nove vitórias, cinco empates, 11 derrotas. Os embates mais recentes aconteceram precisamente em 2022, com um triunfo para cada lado, na Liga das Nações (4-0 para Portugal, a 5 de Junho, e 1-0 para a Suíça, uma semana depois).

Em caso de apuramento no Qatar, a selecção portuguesa irá defrontar, nos quartos-de-final, o vencedor do embate entre Espanha e Marrocos, e, se prosseguir para as meias-finais, terá um destes quatro adversários pela frente: Inglaterra, Senegal, França ou Polónia.