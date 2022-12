Federação alemã promove reflexão após novo fracasso no Mundial

Selecção germânica cai na fase de grupos do Campeonato do Mundo pela segunda vez consecutiva. País será o anfitrião do Euro 2024.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) vai iniciar, na próxima semana, uma ronda de reuniões para identificar as razões que conduziram ao segundo fracasso consecutivo num Campeonato do Mundo, depois da eliminação na fase de grupos do Mundial 2022, na quinta-feira.

Quatro vezes campeões do mundo, os alemães (que vão receber o Europeu de 2024) não foram além do terceiro lugar no Grupo E, apesar de terem vencido a Costa Rica na 3.ª jornada, por 4-2.

A selecção da Alemanha chegou ao Qatar determinada a reconstruir a reputação depois da eliminação surpreendente na fase de grupo do Mundial da Rússia, em 2018. Mas o desfecho repetiu-se e a desilusão instalou-se no futebol germânico.

“Podem imaginar que é uma desilusão profunda. Este afastamento é muito doloroso. Mas temos de olhar em frente e por isso vamos iniciar um processo para saber como vamos resolver esta questão”, afirmou o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, aos jornalistas já no aeroporto, antes do voo de regresso a casa.

Neuendorf adiantou que irá realizar-se uma reunião na próxima semana, que juntará o seleccionador Hansi Flick, o team manager Oliver Bierhoff, e o presidente da German Football league (DFL) Hans-Joachim Watzke, com o intuito de discutir o actual momento do futebol germânico.

“A expectativa é que direcção desportiva faça uma análise do torneio e desenvolva um plano para o futuro e em particular para o Euro 2024, que será realizado no nosso território”, prosseguiu Neuendorf, que aponta a uma avaliação que tenha em conta as performances da equipa desde 2018.