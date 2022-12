Antony queixou-se do ar condicionado: como funciona a climatização nos estádios?

Organizar o Campeonato do Mundo de futebol no Qatar tem sido um desafio tremendo, nas mais diversas frentes. A questão da temperatura foi mitigada com a antecipação da prova, que se realiza pela primeira vez nos meses de Inverno, mas não só: os sistemas de refrigeração instalados em alguns estádios são uma solução tão ambiciosa quanto dispendiosa, com o intuito de minimizar os efeitos do calor. E os jogadores, tal como os espectadores, têm sentido o impacto.