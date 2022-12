Pedro Alves Sousa não é exactamente jazz, são luzes a irradiar entre o nevoeiro

“Não podemos tentar reproduzir os feelings do passado. O tempo avança e a mudança é constante, inexorável. As coisas seguem em frente e temos de as surfar”. Pedro Alves Sousa, saxofonista, nome destacado da música experimental e improvisada portuguesa da última década e meia, músico cuja actividade se espraia para além dela, está a falar ao Ípsilon de dois dos seis discos que editou este ano, o díptico Rahu e Ketu, deslumbrantes números de catálogo iniciais da editora que fundou, a Futuro Familiar. Quando vamos ao seu encontro, está num momento de decisiva afirmação.