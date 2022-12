Fabulous, a app que ensina adultos a tomarem melhor conta de si mesmos

Uma app é suficiente para mudar de rotina? A equipa da Fabulous diz que sim. A aplicação móvel (disponível para Android e iOS) foi criada para ajudar as pessoas a ganharem hábitos saudáveis: seja beber mais água, fazer exercício, dormir mais horas, ou ganhar confiança ao reflectir sobre as coisas boas que aconteceram durante o dia. No fundo, é uma app programada para ajudar adultos a tomarem melhor conta de si mesmos. Está no top 10 de apps de self-care (autocuidado) mais descarregadas desde 2019 segundo dados da consultora Sensor Tower.