Quinta na TV: Eunice, Mia Couto, Filhos do Caos e muita investigação criminal

CINEMA

Um Homem do Ribatejo

TVCine Edition, 18h

A dureza da vida na lezíria ribatejana é o cenário do filme que marcou a estreia de Henrique Campos na realização e que, a par de Camões, foi uma das primeiras aparições de Eunice Muñoz no cinema. A actriz é homenageada numa sessão tripla que se completa com Cantiga da Rua (às 19h55) e Matar Saudades (às 22h).

ETs In da Bairro

Nos Studios, 00h15

Nesta comédia de acção e ficção científica, realizada por Joe Cornish, cinco delinquentes preparam-se para um assalto quando uma luz cai sobre Londres e destrói um carro. Um ser monstruoso sai dos destroços, um dos jovens abate-o e torna-se o herói da noite. Mas é só o início de um grande pesadelo.

SÉRIES

Investigação Criminal: Hawai’i

Fox, 22h15

Um ataque iminente ao maior exercício militar marítimo internacional. Assim abre a segunda temporada do procedural que levou o franchise Investigação Criminal às paisagens havaianas. Foi o primeiro da “família” a entregar o protagonismo a uma figura feminina: aos comandos do gabinete de Pearl Harbor, está Jane Tennant, interpretada por Vanessa Lachey. Para esta leva de episódios, está anunciado um crossover com a 14.ª temporada do ramo de Los Angeles (também em estreia hoje, na Fox, às 22h55) e com a 20.ª da série original (a passar no AXN).

Intuição Criminal

AXN, 23h47

Arranca a sétima temporada da série criminal austríaca centrada em Angelika Schnell (Ursula Strauss), a ultra-intuitiva e algo desregrada – mas brilhante – inspectora-chefe do departamento de homicídios de Viena.

DOCUMENTÁRIOS

Sou Autor do Meu Nome - Mia Couto

RTP2, 11h16

Uma viagem às memórias e ao universo literário do escritor moçambicano Mia Couto, com narração do próprio e pontuação feita por excertos de livros, poemas, contos e outras palavras. A realização é de Solveig Nordlund, que também assinou documentários sobre José Pedro Croft e António Lobo Antunes.

Filhos do Caos

RTP2, 22h50

Estreia. No rasto de morte e destruição deixado pela II Guerra Mundial, milhões de crianças ficaram órfãs ou para sempre perdidas das suas famílias. O que lhes aconteceu? É o que procura saber este documentário recente, em que os realizadores Agnès Pizzini e Julien Johan recolhem imagens de arquivo e depoimentos de historiadores franceses, polacos e norte-americanos para retratar esse episódio sombrio e menos conhecido dos escombros do conflito.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 1h34

Paulo Raimundo foi eleito por unanimidade para substituir Jerónimo de Sousa na liderança do PCP. O partido descreveu o militante de há quase três décadas como um homem com “um percurso de vida dedicado à defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo”. Mas, para o grande público, é ainda um desconhecido. Nesta entrevista de Vítor Gonçalves, é chamado a expor a sua visão para o PCP e para o país, bem como o seu posicionamento perante questões internacionais como a Guerra na Ucrânia.

CULINÁRIA

Os Amigos do Chef

Casa e Cozinha, 21h30

Marisa Liz e Diogo Beja entram na cozinha de Chakall na inauguração de mais uma fornada de episódios. O chef põe a sua experiência e criatividade ao serviço de um desafio: improvisar todo um menu com ingredientes-surpresa seleccionados pelos convidados. Até ao fim do mês, semanalmente e sempre em dose dupla, os “ajudantes” de serviço serão Gisela João, Joana Pais de Brito, Fernando Alvim, Francisco Garcia, Anjos, Jéssica Silva, Diogo Piçarra e Duarte Siopa.

INFANTIL

O Panda do Kung Fu (V. Port.)

Fox, 10h22

O panda Po trabalha na loja de noodles do pai ganso, mas sonha lutar ao lado dos maiores mestres do kung fu. Por obra do destino, é escolhido para salvar o vale de um vilão. Assim começa a formação com o mestre Shifu, que sabe que, para transformar Po num guerreiro, terá de o levar a transformar as suas supostas fraquezas em forças.