Ir ao cinema ou esperar pelo streaming? Top Gun, Adam Driver e Amazon querem responder

A Netflix deu a mais longa janela de exclusividade aos cinemas portugueses com Bardo , mas Tom Cruise espera sete meses para aterrar na SkyShowtime.

Na semana passada, a notícia de que a Amazon planeia gastar mais de mil milhões de dólares por ano para produzir filmes que estreará nas salas de cinema lançou uma onda de optimismo no mercado de exibição nos EUA. A relação entre os novos estúdios — a Amazon, a Netflix, a Apple — e os cinemas continua tensa mas está a acertar agulhas. Em Portugal, a plataforma indie Filmin estreia esta quinta-feira em simultâneo em sala e em streaming o filme Polícia Mauzão, Polícia Bonzão e por estes dias dois filmes Netflix voltam a estar em exclusivo nos cinemas nacionais semanas antes da estreia no serviço. Mas há coisas que não mudam, e uma delas é Tom Cruise. Top Gun: Maverick, o filme mais visto do ano desde que estreou em Maio, só chega ao streaming a 22 de Dezembro.