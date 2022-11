Temos um Governo fragilizado? A análise de Helena Pereira

O Governo tomou posse em Março, mas já regista sete saídas de governantes e algumas mudanças nas pastas da Saúde, Economia e Finanças. E também do recém-criado cargo de adjunto do primeiro-ministro. Neste episódio ouvimos a análise da directora executiva do PÚBLICO Helena Pereira.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.