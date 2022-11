Na Hungria, pedala-se para iluminar a árvore de Natal

Em Budapeste, na Hungria, uma bicicleta que pode ser pedalada por quem passa na rua fornece energia a uma árvore de Natal feita de luzes.

A instalação foi criada depois de o presidente da câmara ter decidido recorrer à tecnologia sustentável para celebrar a época festiva e, ao mesmo tempo, poupar nos elevados custos de energia.

A árvore só se ilumina completamente enquanto alguém estiver a pedalar com força, o que encoraja as famílias com filhos a parar e a tentar. A bicicleta também tem uma bateria que, em conjunto com os painéis solares, alimenta as outras luzes à volta da praça de Budapeste.

“Por um lado, continuamos a mexer-nos apesar deste tempo frio. Por outro, podemos ver quanto é que é preciso pedalar para iluminar uma decoração de árvore de Natal de seis metros”, afirmou Gergely Orsi, presidente da câmara do 2.º distrito de Budapeste. “Para nós, isto mostra um exemplo de que a sustentabilidade é o futuro”, acrescentou.

Este ano, o município decidiu cancelar a maior parte das habituais decorações de luzes de Natal devido à crise energética. “Todos os anos esta praça é decorada maravilhosamente. Teríamos ficado tristes se não tivéssemos [as luzes] este ano, mas acredito que este é um excelente compromisso”, disse Nora, uma residente local, depois de ter pedalado a bicicleta com o filho a assistir.