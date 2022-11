Muda ministra para ministro, mas as grávidas continuam em xeque

Sabem aquelas notícias que lemos e, de imediato, só vimos vulcões e lava à frente, tal a fúria que gera? Aconteceu-me há dias, ao ler a notícia da proposta da comissão de resposta em urgência de ginecologia, obstetrícia e blocos de partos de pôr fim à isenção de taxas moderadoras às grávidas que usem as urgências do SNS “indevidamente”. E, pior, informava a notícia que o ministro da Saúde iria avaliar a proposta “tecnicamente”. Porque, asseverava, não é política – e comecemos já por esta garantia do ministro de a proposta não ser política.