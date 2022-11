Morreu Jiang Zemin, ex-Presidente da China

Jiang Zemin, antigo Presidente da República Popular da China, morreu esta quarta-feira, aos 96 anos de idade, em Xangai, informou a agência noticiosa chinesa Xinhua.

O antigo dirigente comunista, que sofria de leucemia, foi o primeiro líder chinês que não participou, com Mao Tsetung, na guerra civil que culminou na fundação do China comunista, em 1949.

Promovido a secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC) após o massacre na praça Tiananmen, em Pequim, em 1989, Jiang herdou a liderança dos destinos do país num dos períodos de maior isolamento internacional.

Ainda assim, foi durante a sua presidência (1993-2003) que a China se aproximou mais um pouco dos Estados Unidos, se juntou à Organização Mundial de Comércio (2001) e que venceu o concurso para a organização dos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim.

A transferência da soberania de Hong Kong (Reino Unido), em 1997, e de Macau (Portugal), em 1999, para a China também teve lugar sob a sua liderança.

No campo económico, e após um início difícil, por causa do ostracismo internacional a que a China foi sujeita, conseguiu pôr o país a crescer a bom ritmo, contribuindo para o lançamento das bases para a ascensão do gigante asiático a potência mundial.

A sua teoria das “Três Representações” abriu o PCC a empresários, comerciantes, banqueiros e empreendedores, naquele que foi um passo mais além no processo de abertura económica da China promovida pelo histórico Deng Xiaoping. Este pensamento foi inclusivamente inserido na Constituição do partido, em 2002.

Jiang não promoveu, ainda assim, grandes reformas no campo político, até porque a sua chegada à chefia do partido – também por causa dos efeitos internos da repressão brutal do Exército aos protestos estudantis e pró-democráticos em Tiananmen – aconteceu num período de grande tensão entre as facções mais dogmáticas e mais reformistas do PCC.

Também não liderou grandes transformações em matéria de direitos humanos. Bem pelo contrário: na ressaca de Tiananmen centenas de activistas e opositores políticos foram detidos e o movimento religioso e espiritual Falun Gong, visto como uma ameaça à hegemonia do PCC, foi desmantelado e banido em 1999.

“A morte do camarada Jiang Zemin é uma perda incalculável para o nosso partido, para o nosso Exército e para a nossa população de todos os grupos étnicos”, reagiu o PCC, através de uma nota publicada pela Xinhua, citada pela Reuters.

A ausência de Jiang do 20.º Congresso do Partido Comunista, em meados de Outubro, já fazia crer que o seu estado de saúde se tinha deteriorado nos últimos tempos. Segundo o South China Morning Post, a última vez que foi visto em público, aliás, foi em Outubro de 2019, por ocasião das celebrações do 70.º aniversário da fundação da República Popular da China.

O jornal de Hong Kong descreve Jiang Zemin como “uma figura carismática e confiante, que o fez destacar-se entre outros líderes chineses rígidos e frequentemente inescrutáveis”.

Em 2002, Jiang foi substituído como secretário-geral do PCC por Hu Jintao, tendo-lhe cedido o posto de President da China em Março do ano seguinte.