“Desafio sistémico” ao Estado de direito pode custar 13,3 mil milhões de euros à Hungria

As 17 medidas avançadas pela Hungria para corrigir as irregularidades e deficiências do seu sistema jurídico e no combate à corrupção, de forma a evitar uma suspensão parcial do financiamento comunitário, não convenceram a Comissão Europeia, que mantém a sua intenção de aplicar o novo regime de condicionalidade para travar transferências de milhares de milhões de euros para Budapeste.