Na margem do Alva, o Aqua Village oferece águas (termais) mil

O resort de bem-estar foi construído à volta das águas termais que jorram na propriedade em Caldas de São Paulo. Qualquer visita tem por protagonista o Spa Sensations com as suas três piscinas.

É a chuva que nos recebe na pacata aldeia de Caldas de São Paulo, às margens do rio Alva, perto de Oliveira do Hospital. É ali, a dois passos do rio, que se ergue ─ quase como em jeito de uma aldeia dentro da aldeia ─ o Aqua Village Health Resort & Spa. O cenário bucólico é apropriado para o motivo desta visita: descobrir os encantos das águas termais que jorram no interior da propriedade do hotel e motivam os hóspedes a dias de descanso com o bem-estar em vista.