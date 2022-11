Cara Delevingne contribuiu para um estudo sobre o orgasmo feminino

A actriz e modelo britânica participou numa investigação que visa estudar os efeitos do clímax na química do corpo humano. Foi durante as gravações da série Planet Sex with Cara Delevingne .

A modelo e actriz britânica Cara Delevingne revelou ter doado duas amostras de sangue — uma retirada anteriormente a atingir o clímax e outra depois — para que sejam estudados os efeitos que o clímax possui na química do corpo humano. Isto aconteceu no âmbito da sua nova série documental para a BBC Planet Sex with Cara Delevingne.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a modelo britânica participou numa investigação, que está a ser feita na Alemanha, e que pretende compreender o “fosso entre géneros no clímax”, ou seja, as razões pelas quais os homens têm maior probabilidade de ter um orgasmo durante o sexo do que as mulheres.

“Penso que o desejo sexual feminino foi definitivamente reprimido. Sei pela minha vida amorosa o quão sexuais as mulheres podem ser, pelo que seria de esperar que, no século XXI, homens e mulheres deveriam conseguir ter vidas sexuais igualmente satisfatórias”, partilhou Cara Delevingne com alguns espectadores da sua nova série, à porta do hospital alemão.

De acordo com este episódio, 95% dos homens heterossexuais têm um orgasmo durante a relação sexual. Por outro lado, apenas 65% das mulheres heterossexuais conseguem atingir o clímax. Os resultados do exame médico serão divulgados na série que tem estreia marcada, na emissora britânica BBC, para esta quinta-feira, 1 de Dezembro.

No trailer oficial Cara anuncia que um dos objectivos da série passará por conhecer “pessoas que vivem de forma autêntica”. A actriz queer, que se identificou anteriormente como bissexual e pansexual, admite ainda que o projecto será uma forma de partilhar e “desaprender a homofobia e vergonha internas” que a acompanharam em prol de “aceitar” a sua identidade.

A série de seis episódios levará a actriz a viajar pelo mundo enquanto explora algumas das grandes questões que envolvem a sexualidade, entre as quais a popularidade da pornografia, a ideia de género e a monogamia.

Este exame médico realizado num laboratório de sexo é apenas uma das missões realizadas pela modelo durante o programa. Com a vontade de encontrar respostas sobre o mundo do sexo, Cara Delevingne participou também num seminário sobre masturbação, aprendeu sobre pornografia ética e viajou para o Japão para fazer um molde da sua vagina.

