Cascais, a Christmas Village: o Natal num Jardim Mágico

Do universo do Pai Natal ao imaginário colectivo que pertence à quadra, sem esquecer tudo o que é de direito a um Jardim Mágico – tema que norteia a festa deste ano. Entre 30 de Novembro e 1 de Janeiro, no coração da vila de Cascais, o Parque Marechal Carmona abre os portões da Cascais Christmas Village.

Promovida pela Unisports com o apoio da autarquia, a iniciativa propõe-se a recriar os “diversos ambientes natalícios” que habitam a memória de miúdos e graúdos.

Espalhadas pelo recinto estão atracções como as casas do Pai Natal e do Mago, o Bosque Encantado com renas verdadeiras, o carrossel, o comboio, a mini-roda, o globo de neve, a pista e a rampa de gelo. Também lá anda a animação dos Duendes da Vila e, claro, uma árvore de Natal engalanada a rigor (onde não falta o cenário instagramável no interior, para mais tarde recordar).

A ideia é, nas palavras da organização, “recuar ao nascimento de Jesus, presenciando o advento do nascimento de Jesus de Nazaré, o Oásis com três Reis Magos e os seus magníficos camelos, o acampamento romano e o povoado nazareno, com a presença de José e Maria, onde vai ser possível retratar o dia-a-dia desta época.”

O mercado de Natal, a área de restauração e os workshops de reciclagem Oficina do Gervásio, dinamizados pela Sociedade Ponto Verde, são outros dos pontos em destaque no programa.

As portas estão abertas todos os dias (excepto 5 de Dezembro), das 11h às 20h, antecipando uma hora na abertura e no fecho dos dias 30 de Novembro, 2, 6, 7, 9 e 12 a 16 de Dezembro. Nos dias de Natal e Ano Novo, abre das 15h às 20h; nas vésperas, das 11h às 17h.

A entrada custa 9€, menos 1€ para crianças dos três aos 11 anos e seniores (até aos dois anos não pagam). Os bilhetes de família custam 32€, 39€ e 46€ (respectivamente para dois adultos e duas, três ou quatro crianças).