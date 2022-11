Inflação dá sinais de abrandamento em Novembro

O recuo nos preços da energia contribuiu decisivamente para que a taxa de inflação homóloga em Portugal registasse uma ligeira redução durante o mês de Novembro, acompanhando a tendência verificada a nível europeu.

De acordo com a estimativa rápida do INE publicada esta quarta-feira, os preços dos bens e serviços em Portugal até voltou a aumentar entre Outubro e Novembro. Mas a subida mensal de 0,3%, mais moderada do que as variações de 1,2% registadas tanto em Setembro como em Outubro, permitiu que a variação do preços face ao mesmo mês do ano passado passasse dos 10,1% de Outubro (que foram o máximo em quase três décadas) para 9,9% em Novembro.

A descida deste indicador é a primeira desde Agosto, representando um dos primeiros sinais de que a tendência de escalada da inflação em Portugal que se verifica desde meados do ano passado possa estar agora a começar a atingir o seu pico. Sinais que terão de ser confirmados durante os próximos meses.

Na terça-feira, também em Espanha e nos principais Estados alemães, foram divulgados indicadores que dão conta de um abrandamento da inflação.

De acordo com o INE, os preços dos produtos energéticos em Novembro caíram 1,5% entre Outubro e Novembro, o que conduziu ainda a uma diminuição da inflação homóloga de 27,6% em Outubro para 24,8% em Novembro, o principal contributo para descida também verificada a nível global.

Já no que diz respeito aos produtos alimentares não transformados, os preços mantiveram a sequência de 15 meses consecutivos de subidas, aumentando 0,6% face a Outubro. Tal não impediu todavia que a variação homóloga apresentasse também uma ligeira descida, de 18,9% para 18,4%.