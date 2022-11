Mundial 2022: todos podem passar nos Grupos C e D

No dia em que se realiza a última jornada dos Grupos C e D, a Argentina tem mais uma oportunidade para confirmar o estatuto de favorita à conquista do Mundial 2022. Depois de ter dado uma boa resposta à derrota com a Arábia Saudita, a equipa liderada por Lionel Messi está obrigada a vencer a Polónia para passar aos oitavos-de-final. Mas os polacos, tal como México e Arábia Saudita também têm possibilidades de qualificar-se.