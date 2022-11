Gaslighting é a palavra do ano, diz dicionário Merriam-Webster

Oligarca: Embora "oligarquia" se refira a uma gestão ou um sistema de governo concentrado nas mãos de poucos, o que impulsionou as buscas pelo termo em 2022 foi a Guerra da Ucrânia. "Oligarca", segundo o Merriam-Webster, pode-se referir à "classe de indivíduos que por meio da aquisição privada de bens estatais acumulou grande riqueza armazenada especialmente em contas e propriedades estrangeiras e que normalmente mantém laços estreitos com os círculos mais altos do governo". Os exemplos mais recentes são os oligarcas russos, bilionários próximos ao presidente Vladimir Putin.

Ómicron: A 15.ª letra do alfabeto grego foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para nomear, em 2021, uma das variantes mais contagiosas do coronavírus. Baptizar as diferentes variantes do vírus com letras gregas foi uma estratégia da OMS para, entre outras razões, desvincular as variantes dos países em que elas foram identificadas.

Codificar: Embora pouco utilizada nesse sentido em português, a palavra refere-se ao ato de criar uma lei. Segundo o Merriam-Webster, o termo codify, em inglês, teve picos de buscas em Maio e em Junho, na altura da decisão histórica do Supremo Tribunal dos EUA, que deixou de reconhecer o acesso ao aborto como direito constitucional.

LGBTQIA: Acrónimo para lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, queer, intersexuais e assexuais, a sigla procura representar diferentes formas de orientação sexual e identidade de género — e é frequentemente utilizada acompanhada pelo símbolo "+" para se referir a outras possíveis classificações. O pico das pesquisas concentrou-se em Junho, tradicionalmente o mês em que se celebra em vários países o Orgulho LGBTQIA+.

Senciente: Também traduzido do inglês sentient como "autoconsciente", o termo ganhou impulso em Junho, quando um engenheiro do Google disse que o chatbot de inteligência artificial da empresa teria adquirido consciência. Blake Lemoine foi demitido pelo Google por violar políticas internas de segurança de dados.

Raid: Traduzido para o português como "incursão" ou mesmo "rusga policial", o termo refere-se a operações de agentes da lei, geralmente sem aviso prévio. A palavra ficou mais popular no Merriam-Webster depois de o FBI, a polícia federal americana, ter feito uma operação na mansão do ex-presidente Donald Trump, em Agosto.

Rainha consorte: A morte da rainha Elizabeth II, em Setembro, levou o seu filho mais velho, Charles, ao trono. A esposa do agora rei Charles III, Camilla Parker-Bowles, tornou-se automaticamente rainha consorte. Camilla poderia continuar com o título de princesa consorte, como forma de evitar a animosidade que grande parte dos britânicos nutria contra ela. Neste ano, porém, a própria Elizabeth expressou o desejo de que a nora recebesse o título de rainha consorte quando surgisse a ocasião apropriada.