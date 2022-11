Vila Franca de Xira não tem disponibilidade para receber contentores da Bobadela

A Infra-estruturas de Portugal (IP) está a desenvolver estudos para indicar qual será a melhor localização para a transferência do Terminal de Contentores da Bobadela, prevista para 2026. Um dos cinco locais em equação é a freguesia de Castanheira do Ribatejo, no Norte do concelho de Vila Franca de Xira, onde já existem duas plataformas logísticas, com um total de cerca de 140 hectares. Mas a câmara vila-franquense sustenta que estas plataformas não foram desenhadas, nem estão vocacionadas para o armazenamento e a movimentação de contentores e que estão já em grande parte comprometidas com outros investimentos de grande dimensão.

Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, afirma, em declarações ao PÚBLICO, que, “neste momento, não há disponibilidade nenhuma” para a mudança do grande Terminal de Contentores da Bobadela para a zona da Castanheira do Ribatejo. “Não há nenhuma possibilidade disso, nem nenhuma indicação de que isso venha a acontecer”, sublinha o autarca do PS, frisando que conhece “apenas um estudo encomendado” pelo anterior presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares (CDU). “Castanheira do Ribatejo, tal como está em termos de potencialidade de usos, não tem espaço para os contentores”, salienta o presidente da Câmara de Vila Franca.

A Plataforma Logística de Lisboa-Norte (PLLN) já está parcialmente ocupada com actividades logísticas, e a Merlin Properties (empresa de origem espanhola detentora de boa parte dos cem hectares da PLLN) tem anunciado novos projectos de logística e de novas tecnologias para o local. A fatia restante pertence ao Grupo Jerónimo Martins, que ali pretende instalar um grande centro de distribuição. Já a Plataforma Logística II (Zona de Expansão) tem 41 hectares e foi, recentemente, adquirida pela também espanhola Montepino, que ali pretende investir 150 milhões de euros em naves logísticas de última geração e que terá já um pré-acordo com uma grande cadeia de comércio da área da construção e bricolagem que ali pretende instalar, também, um grande complexo de distribuição.

Ministro aguarda estudos da IP

Pedro Nuno Santos, ministro das Infra-Estruturas, disse, recentemente, ao PÚBLICO, que ainda aguarda as conclusões dos estudos da IP. O governante confirmou que Castanheira do Ribatejo é uma das possibilidades em estudo, mas afiançou que não há nenhuma decisão tomada sobre a matéria. A IP, pelo que se sabe, tem estudado as alternativas Castanheira do Ribatejo (concelho de Vila Franca de Xira), Carregado (Alenquer), Rio Maior, Barreiro e Poceirão. A proximidade da Grande Lisboa e dos principais eixos ferroviários e rodoviários, mas também o impacte ambiental do futuro Terminal de Contentores, serão algumas das variáveis que mais influenciarão a decisão final.

No caso do Carregado, funcionou durante cerca de dois anos um parque de armazenamento e manutenção de contentores gerido por um dos principais operadores do Terminal da Bobadela, mas a Câmara de Alenquer rejeitou sempre uma actividade desse tipo junto à vila e a uma escola, e os contentores foram, recentemente, transferidos para a freguesia de Bucelas, no concelho de Loures.

Loures, onde o novo presidente da câmara é o socialista Ricardo Leão, também já disse que o Terminal de Contentores não poderá continuar na Bobadela. Para já, a IP está a investir 8,2 milhões de euros na criação de condições para que a actividade ligada aos contentores desenvolvida na Bobadela seja concentrada no designado “Terminal Norte”. A zona do “Terminal Sul” terá de ser totalmente libertada para a realização, em Agosto de 2023, das Jornada Mundial da Juventude.

O Governo anunciou, entretanto, que toda a actividade de armazenamento e movimentação de contentores deverá sair da Bobadela até 2026 e deu instruções à IP para que estude a melhor alternativa de deslocalização do Complexo Logístico da Bobadela. Segundo a IP, está a ser levada a cabo uma “análise de viabilidade de algumas soluções técnicas” e uma recolha de “contributos ou propostas de outras localizações que possam fazer sentido”.

“Nas duas plataformas logísticas de Castanheira não temos espaço para os contentores. Há espaço, mas não tem esse fim, não estão desenhadas para esse fim. Como estão não é possível acolher ali a plataforma que está na Bobadela”, acrescenta Fernando Paulo Ferreira, que se mostra disponível para ver o que os estudos da IP vão indicar, mas reafirma que, “neste momento, não há disponibilidade nenhuma, porque não há possibilidade” de deslocar o Terminal da Bobadela para as plataformas logísticas da Castanheira. Caso fossem indicados terrenos anexos, teriam de passar por um processo moroso de revisão/alteração do Plano Director Municipal, uma vez que são solos classificados como Reserva Agrícola e/ou Ecológica